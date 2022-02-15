Шольц отказался от российского ПЦР-тестирования на коронавирус и будет вести переговоры с Путиным на дистанции

Канцлер Германии Шольц отказался от российского ПЦР-тестирования на коронавирус по прилете в Москву. Ему провел тестирование медик из посольства ФРГ в России, о чем написало издание Bild.

По данным СМИ, России разрешили пустить в самолет Шольца наблюдателя, который проследил бы за прохождением обследования, но было ли это сделано на самом деле, неизвестно.

Bild отметил, что такое поведение канцлера точно не продиктовано тем, что его ДНК может достаться российским властям. Об этом в издании решили написать в связи с тем, что глава Франции Эммануэль Макрон не захотел сдавать ПЦР-тест якобы из-за нежелания французской стороны предоставлять ДНК своего президента.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков официально подтвердил, что в этот раз Шольц будет на дистанции с президентом Владимиром Путиным как раз по такой причине — отказ немецкого канцлера пройти российское ПЦР-тестирование, сообщило РИА «Новости».

Ранее источник во Франции рассказал СМИ, что дистанция на переговорах Владимира Путина и Эммануэля Макрона вызвана тем, что французский президент не сдал тест на коронавирус.