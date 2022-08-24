Шойгу заявил о расправе Украины над своими солдатами, взятыми в плен

Много украинских военных добровольно сдаются в плен, но Украина боится их разоблачающих показаний и расправляется с ними. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сейчас большое количество украинских военнослужащих, зная о гуманном отношении российской стороны к военнопленным, добровольно складывают оружие. Однако киевский режим для запугивания и предотвращения сдачи в плен других, а также опасаясь разоблачающих показаний, расправляется с собственными солдатами», — сказал он на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Его процитировало РИА «Новости».

Шойгу напомнил нанесение удара по следственному изолятору в Еленовке, где находились украинские военнопленные, в том числе из батальона «Азов»*

«В результате 50 человек погибли, 73 ранены», — сказал министр.

Он также заявил об имеющихся доказательствах нарушения украинской стороны международных норм обращения с военнопленными.

«Факты пыток и зверских убийств российских военнопленных выкладываются в интернет самими исполнителями этих бесчеловечных актов», — подчеркнул он.

Шойгу сообщил, что спецоперация идет по плану. Темпы ее наступления сознательно замедлены во избежание жертв среди мирного населения.

* «Азов» — националистический батальон, признан в России террористической организацией и запрещен.