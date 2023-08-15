Власть 15 августа 2023, 11:01 Шойгу заявил о необходимости упреждающих мер из-за провокаций Запада на Ближнем Востоке Шойгу: Запад может продолжить разжигать конфликты на Ближнем Востоке РИА «Новости»

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Коллективный Запад может продолжить разжигание конфликтов на Ближнем Востоке. Необходимо принять упреждающие меры. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности. Его слова привел ТАСС.

«Потенциальных горячих точек здесь (на Ближнем Востоке — прим. ред.) предостаточно», — указал Шойгу.

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По словам министра обороны, важно готовиться к негативному развитию событий. Поэтому необходимо принимать упреждающие меры, в том числе в сфере военной самодостаточности.

Шойгу подчеркнул, что Минобороны России планирует наращивать взаимодействие как с традиционными партнерами, так и с государствами, которые выступили за формирование независимых центров силы в многополярном мире.

Однако министр обороны указал и на позитивную ситуацию на Ближнем Востоке. Он обратил внимание, что возвращение Сирии в Лигу Арабских Государств обернулось серьезным стабилизирующим фактором для всего региона. Кроме того, последствия этого решения приняли стратегический характер. Также вместе с нормализацией саудовско-иранских отношений на Ближнем Востоке начала формироваться независимая система безопасности, указал Шойгу.