Шойгу заявил о нарастании конфронтации между Россией и Западом | 360°

Власть 02 ноября 2022, 12:43 Шойгу заявил о нарастании конфронтации между Россией и Западом Шойгу: группировка НАТО близ границ России выросла с февраля в 2,5 раза

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Конфронтация между Россией и западными странами увеличивается, напряженность в мире нарастает. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщил ТАСС.

«Это особенно важно сегодня, когда в мире стремительно нарастает напряженность, разрушаются основы стратегической стабильности, снижается роль международных институтов и усиливается конфронтация между Западом и Россией», — сказал он во время заседания совместной Коллегии с военным ведомством Белоруссии.

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По его словам, Белоруссия всегда была и остается ближайшим соседом для России, а также надежным партнером и верным союзником.

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Что касается Запада, то он не замечает использования киевским режимом запрещенных методов, в том числе терактов, заметил глава Минобороны. Также речь идет об обстрелах тяжелым вооружением мирных граждан. Создается впечатление, что западные страны поощряют обострение конфликта на Украине.

Шойгу заявил, что НАТО накачивает вооружением Украину. Альянс, по его словам, поставляет украинской стороне наемников, разведывательную информацию. Кроме того, организация ведет санкционную и информационную войну против России, а число ее группировок у границ страны выросло с февраля в 2,5 раза. Министр высказал мнение, что главная цель Запада — уничтожение военного потенциала и экономики РФ.