Шойгу исключил призыв женщин в рамках частичной мобилизации | 360°

Важное 01 октября 2022, 15:12 Поделиться Telegram

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Viber Шойгу исключил призыв женщин в рамках частичной мобилизации Глава Минобороны Шойгу: женщин в рамках частичной мобилизации призывать не будут РИА «Новости»

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Женщин в рамках частичной мобилизации призывать не будут, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что по этому поводу появлялись фейки, к которым стоит относиться как к вбросам.

«Женщин нет, этого не было ни в планах на сегодня, ни в планах на будущее. Мы не предполагаем и не собираемся мобилизовывать женщин. Надеюсь, те рамки, которые у нас сегодня есть, позволят нам в короткие и сжатые сроки сделать то, что мы называем частичной мобилизацией. Женщины к этому не имеют никакого отношения. Все, что появляется в разного рода ресурсах, — это все сочиненные истории», — подчеркнул министр, выступая в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

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В Подмосковье Шойгу вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и мэром Москвы Сергеем Собяниным проверил ход подготовки и условия размещения мобилизованных. Глава Минобороны проинспектировал места размещения, оборудованные на базе центра «Патриот» и учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Кубинке.

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«Вчера в Таманской дивизии и сегодня мы на стрельбищах побывали, видим, что отношение ко всему серьезное», — сказал губернатор Подмосковья.

Воробьев подчеркнул, что Московская область готова оказывать содействие в доукомплектовании. В Подмосковье работает горячая линия, на которой отвечают на вопросы касательно частичной мобилизации.

«Порядка 4000 звонков каждый день мы получаем, ожидание минимальное. Задача — и там ответить на вопросы, которые волнуют и ребят, и семьи, конечно. Ну и дальше заботиться, быть всегда на связи, вот наша задача», — заключил он.

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