Шойгу заявил, что ВСУ скрывают реальные цифры собственных потерь

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска терпят огромные потери во время спецоперации на Украине. Такое заявление он сделал во время выступления на открытии Московской конференции по международной безопасности.

По словам министра, Запад оказывает поддержку Украине, но вопреки их планам, Россия не ощутила на себе негативного влияния. Шойгу отметил, что США и Великобритания занимаются операцией ВСУ. Западные разведки не только предоставляют координаты целей для нападения, но также и ввод этих данных в системы оружия идет под полным контролем западных специалистов.

«Роль Киева в подходе Запада к ведению боевых действий сводится к поставке живой силы, которая рассматривается как расходный материал. Это объясняется огромными потерями личного состава ВСУ и формировании территориальной обороны Украины», — подчеркнул глава Минобороны РФ. Его процитировал телеканал «Звезда».

Он добавил, что Украина скрывает реальные цифры потерь. Однако слова украинских пленных дают возможность судить о реальном положении дел по ту сторону фронта.