Власть 15 августа 2023, 11:23 Шойгу заявил, что образцы западной техники ВСУ уступают даже советскому вооружению Шойгу: для военной техники ВС России нет ничего неуязвимого на поле боя РИА «Новости»

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Ничего неуязвимого для российского оружия на поле боя нет. А бойцы ВС РФ доказали высокий профессионализм и мужество в зоне СВО. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности. Его слова привел ТАСС.

Министр обороны заявил, что даже советская техника начала превосходить по боевым характеристикам западное вооружение.

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«Ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет», — констатировал Шойгу.

Министр указал, что оборонное ведомство РФ располагает данными объективного контроля уничтожения техники Запада. Шойгу заверил, что Россия готова делиться со своими партнерами информацией о слабых сторонах противника.

Также глава Минобороны заявил, что российские военнослужащие проявили на поле боя «высокий профессионализм и мужество» вне зависимости от того, добровольцы это, контрактники или мобилизованные.

Шойгу также указал, что одной из приоритетных гуманитарных задач СВО стало освобождение российских военнослужащих из украинского плена.