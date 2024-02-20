Власть 20 февраля 2024, 13:02 Шойгу выступит с докладом перед Путиным Песков сообщил, что Путин выслушает доклад Шойгу 20 февраля Пресс-служба Минобороны

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Президент Владимир Путин выслушает доклад министра обороны Сергея Шойгу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привел RT.

Встреча состоится 20 февраля.

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«В районе 15:00 с докладом у Верховного главнокомандующего будет министр обороны Шойгу», — уточнил официальный представитель Кремля.

Он добавил, что беседа российского лидера с главой Минобороны будет доступна для средств массовой информации.

Шойгу 17 февраля доложил Путину о полном освобождении Авдеевки. Город взяла под контроль группировка войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. От украинских националистов освободили территорию площадью 31,75 квадратного километра.

Глава Минобороны подчеркнул, что взятие Авдеевки под контроль отодвинуло линию фронта на безопасное расстояние от Донецка. При отступлении украинские боевики бросали раненых и военную технику.