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    03 сентября 2020, 22:20

    Шойгу встретился с министром обороны Индии

    Алена Макаренко

    Глава Минобороны России Сергей Шойгу встретился в Москве с коллегой из Индии Раджнатхом Сингхом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
    Шойгу встретился с министром обороны Индии

    Оба государства выступают как равноправные партнеры в мировых делах, отметил Шойгу.

    «Наши страны — сторонники формирования многополярной демократической системы международных отношений, основанной на строгом соблюдении правовых норм и опирающейся на центральную роль ООН», — заявил министр.

    Шойгу поблагодарил индийского коллегу за личное участие в мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, которые прошли 24 июня. В свою очередь Сингх заявил, что восхитился парадом Победы на Красной площади в Москве.

    Глава минобороны Индии назвал Россию «давним особо привилегированным партнером». Отношения с РФ основаны на общей заинтересованности в глобальном мире, процветании и взаимопонимании, отметил сайт RT.

    «Индия стремится к более тесному и сильному сотрудничеству в области обороны, безопасности и технологии, а также к экономической деятельности, соизмеримой с нашим огромным потенциалом», — добавил Сингх.

    Кроме того, Шойгу и Сингх обсудили военное и военно-техническое сотрудничество. Страны готовы к «дальнейшему укреплению многоплановых связей в духе особо привилегированного стратегического партнерства».

    После этого Индия отметила свою уверенность в эффективности российской вакцины от коронавируса. Там считают, что вакцина «Спутник V» поможет в профилактике COVID-19.

    Новости SMI.FM