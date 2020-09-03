Шойгу встретился с министром обороны Индии

Оба государства выступают как равноправные партнеры в мировых делах, отметил Шойгу.

«Наши страны — сторонники формирования многополярной демократической системы международных отношений, основанной на строгом соблюдении правовых норм и опирающейся на центральную роль ООН», — заявил министр.

Шойгу поблагодарил индийского коллегу за личное участие в мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, которые прошли 24 июня. В свою очередь Сингх заявил, что восхитился парадом Победы на Красной площади в Москве.

Глава минобороны Индии назвал Россию «давним особо привилегированным партнером». Отношения с РФ основаны на общей заинтересованности в глобальном мире, процветании и взаимопонимании, отметил сайт RT.

«Индия стремится к более тесному и сильному сотрудничеству в области обороны, безопасности и технологии, а также к экономической деятельности, соизмеримой с нашим огромным потенциалом», — добавил Сингх.

Кроме того, Шойгу и Сингх обсудили военное и военно-техническое сотрудничество. Страны готовы к «дальнейшему укреплению многоплановых связей в духе особо привилегированного стратегического партнерства».

После этого Индия отметила свою уверенность в эффективности российской вакцины от коронавируса. Там считают, что вакцина «Спутник V» поможет в профилактике COVID-19.