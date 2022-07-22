Шойгу указал на усилия Путина, Эрдогана и Гутерриша по продуктовой сделке

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган приложили немало усилий для реализации проекта по снятию ограничений на экспорт российских продуктов и содействию вывозу украинского зерна. Важную роль сыграл и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Министр обороны России Сергей Шойгу оценил роль каждого из политиков в подписании многосторонних соглашений в Стамбуле. Его слова привело РИА «Новости».

Путин, Эрдоган и Гутерриш, подчеркнул глава Минобороны РФ, связали все имевшиеся договоренности в один пакет.

«Сегодня мы имеем все предпосылки и все решения для того, чтобы этот процесс начался в самые ближайшие дни», — сказал Шойгу.

Он заметил, что речь идет не только о начале вывоза сельхозпродукции из украинских портов. Работы в этом же направлении начнут и по удобрениям и зерну из российских гаваней. РФ и ООН заключили меморандум о вывозе этой продукции на три года.