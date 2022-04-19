Шойгу сообщил о внедрении новых способов ведения боевых действий

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что российская армия опробует новые способы ведения боевых действий. Это позволит лучше адаптироваться к современным условиям военного противоборства.

Шойгу сообщил, что последовательная реализация плана действий Минобороны России нацелена на развитие армии и флота. Также важно обеспечить их передовым вооружением.

«Внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства», — подчеркнул Шойгу. Его процитировал телеканал РЕН ТВ.

Глава Минобороны добавил, что ведомство и дальше будет наращивать боевые возможности флота и армии. Южному военному округу в 2022 году выделят более трех тысяч единиц вооружений и техники, Северному флоту — свыше 500.

Шойгу также заявил, что ВС России последовательно осуществляют план по освобождению ДНР и ЛНР. Об этом написала газета «Известия».