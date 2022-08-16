Шойгу сообщил, что Россия внимательно изучает трофейное западное оружие

Россия внимательно осматривает западные трофейные образцы и берет во внимание их качества для повышения эффективности собственных вооружений. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время Московской конференции по международной безопасности.

«Мы внимательно изучаем трофейные образцы западных вооружений. Особенности и их специфические качества учитываем в целях совершенствования способов ведения боевых действий и повышения эффективности российских вооружений», — заявил Шойгу. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что во время спецоперации оказался развеян миф о «супероружии» Запада, которое тот поставляет на Украину. При этом российское оружие, наоборот, подтвердило лучшие качества.

«Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких „уникальных“ беспилотников», — напомнил министр.

По его словам, в последнее время Запад в качестве супероружия представляет реактивные системы залпового огня НIМАRS и дальнобойные гаубицы.

«Однако и эти вооружения перемалываются в боях», — резюмировал Шойгу.

Он также рассказал, что ВСУ терпят серьезные потери в ходе российской спецоперации. При этом власти Украины не дают реальной картины ситуации, отметил глава Минобороны РФ.