Шойгу сдал тест на коронавирус после поездки в Сирию

Первое, что сделал министр обороны России после прилета на родину, — измерил температуру и сдал все необходимые анализы на коронавирус. Вместе с Шойгу проверку прошли члены делегации и экипаж. Все тесты показали отрицательный результат.

23 марта Сергей Шойгу посетил Сирию с рабочим визитом. Там он встретился с главой республики Башаром Асадом. На встрече обсудили, как обеспечить постоянный режим прекращения огня и стабилизацию обстановки в целом по стране. Кроме того, среди вопросов на повестке была и гуманитарная помощь Сирии, а также восстановление экономики страны благодаря российским специалистам.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что в Италию отправится авиагруппировка для доставки с 22 марта помощи в борьбе с коронавирусом. Девять самолетов ВКС России уже доставили в Италию около 100 российских военных специалистов и технику.