Шойгу рассказал о взаимопонимании с Путиным

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что знаком с президентом России Владимиром Путиным очень много лет. По его словам, у него есть взаимопонимание с главой государства.

Руководитель оборонного ведомства заявил о взаимопонимании, но не стал раскрывать детали своих отношений с Верховным главнокомандующим.

«Взаимопонимание есть, но я не думаю, что мы… Я не считаю возможным такими вещами делиться», — заявил Шойгу в интервью для передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». Отрывки из беседы с министром обороны были показаны в эфире «России 1» и на платформе «Смотрим».

Шойгу указал, что знаком с Путиным «очень много лет».

Глава Минобороны также заявил, что не считает Украину угрозой для Российской Федерации. Шойгу назвал украинцев братским народом и заявил, что посеять вражду между русскими и украинцами хотят извне и на это тратятся большие деньги. Министр признался, что ему неприятно даже размышлять на эту тему.

Шойгу ранее также объяснил решение Путина назначить единовременную выплату для военных в размере 15 тысяч рублей.