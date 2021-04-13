Шойгу рассказал о переброшенных на запад России войсках

На западные рубежи России переброшены две армии и три соединения ВДВ. Они будут выполнять учебно-боевые задачи в рамках проверки боеготовности, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«В течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач», — заявил Шойгу на совещании в Североморске. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, войска показали полную готовность, а также способность выполнить задачи «по обеспечению военной безопасности страны».

Все проверочные мероприятия пройдут в рамках проверки боеготовности. Их планируют завершить в течение двух недель. Шойгу также заявил, что Соединенные Штаты и НАТО перебрасывают свои войска к границам европейской части России. Однако их основной боевой потенциал — на Балтике и Причерноморье.

Западные страны в начале апреля высказали свою обеспокоенностью передвижениями российских войск на приграничных территориях и в Крыму. В частности, эту тему обсуждали президенты Украины и США — Владимир Зеленский и Джозеф Байден.

В свою очередь Москва заявляла, что военные имеют право как угодно перемещаться внутри страны, а также то, что Россия не представляет никакой опасности для других стран.