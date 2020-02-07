Шойгу проверил тренировки саперов

Министр проверил учебные классы и учебно-тренировочный комплекс. Там Шойгу побывал в городке гуманитарного разминирования, где военные учатся находить и определять глубину залегания закопанных боеприпасов.

Представители Центра рассказали министру, что сейчас террористы часто минируют обычные предметы, которые каждый использует в быту. На тренировочном комплексе были заминированные игрушки, банки кофе, книги, фотоаппараты и удлинители.