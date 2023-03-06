Власть 06 марта 2023, 09:36 Шойгу проверил ход работ по восстановлению инфраструктуры Донбасса Минобороны: глава ведомства Шойгу проверил работу ВСК по восстановлению Донбасса Пресс-служба Минобороны

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Глава Минобороны России посетил Донбасс для проверки работы Военно-строительного комплекса ведомства в регионе. Об этом сообщили представители министерства. Их процитировали в Telegram-канале ведомства.

«В рамках рабочей поездки в зону проведения спецоперации [Шойгу] проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры Донбасса», — рассказали они.

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По их словам, одной из точек маршрута главы ведомства стал Мариуполь. Там Шойгу проверил готовность сданных объектов. Также он проинспектировал и ход работ на стройках.

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Среди таких объектов — многофункциональный медицинский центр, современный комплекс Федерального медико-биологического агентства России и республиканский спасательный центр МЧС. Кроме того, Шойгу посетил два новых микрорайона — из 12 пятиэтажных жилых домов и из шести девятиэтажных многоквартирных домов. Также в городе возводят школы и детские сады.