Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона

Министерство обороны отметило, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. При этом детали беседы в данный момент не разглашаются.

«7 октября по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны США Марком Эспером», — сказано в сообщении военного ведомства РФ.

Ранее Сергей Шойгу называл главную угрозу для нашей страны. По его мнению, она заключается в «упоении США превосходством» и последующие за этим необдуманные поступки.