  • Шойгу провел совещание с министром обороны Франции

    03 сентября 2019, 20:56

    Мария Борисова

    Министр обороны России Сергей Шойгу и его французский коллега Франсуа Парли провели переговоры по телефону во вторник, 3 сентября. Политики обсудили вопросы военного сотрудничества, сообщил «Интерфакс».
    Шойгу провел совещание с министром обороны Франции

    Телефонный разговор двух министров состоялся в рамках подготовки к заседанию российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности.

    «Состоялся предварительный обмен мнениями по широкому спектру региональных проблем в контексте развития российско-французского взаимодействия», — сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

    В Минобороны добавили, что двустороннее обсуждение вопросов безопасности продолжится в Москве 9 сентября.

    Ранее во вторник стало известно, что к 2028 году российская армия получит на вооружение более 420 новых вертолетов. Глава Минобороны Щойгу добавил, что за восемь лет ведомство получит 98 ударных вертолетов Ми-28НМ — новейшую модификацию «Ночного охотника».