Шойгу провел совещание с министром обороны Франции
Министр обороны России Сергей Шойгу и его французский коллега Франсуа Парли провели переговоры по телефону во вторник, 3 сентября. Политики обсудили вопросы военного сотрудничества, сообщил «Интерфакс».
Телефонный разговор двух министров состоялся в рамках подготовки к заседанию российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности.
«Состоялся предварительный обмен мнениями по широкому спектру региональных проблем в контексте развития российско-французского взаимодействия», — сказано в заявлении российского оборонного ведомства.
В Минобороны добавили, что двустороннее обсуждение вопросов безопасности продолжится в Москве 9 сентября.
Ранее во вторник стало известно, что к 2028 году российская армия получит на вооружение более 420 новых вертолетов. Глава Минобороны Щойгу добавил, что за восемь лет ведомство получит 98 ударных вертолетов Ми-28НМ — новейшую модификацию «Ночного охотника».