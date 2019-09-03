Шойгу провел совещание с министром обороны Франции

Телефонный разговор двух министров состоялся в рамках подготовки к заседанию российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности.

«Состоялся предварительный обмен мнениями по широкому спектру региональных проблем в контексте развития российско-французского взаимодействия», — сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что двустороннее обсуждение вопросов безопасности продолжится в Москве 9 сентября.

Ранее во вторник стало известно, что к 2028 году российская армия получит на вооружение более 420 новых вертолетов. Глава Минобороны Щойгу добавил, что за восемь лет ведомство получит 98 ударных вертолетов Ми-28НМ — новейшую модификацию «Ночного охотника».