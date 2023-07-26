26 июля 2023, 12:29
Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР в Пхеньяне
Глава Минобороны Шойгу в Пхеньяне встретился с министром обороны КНДР Кан Сун Намом
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе визита в Пхеньян встретился со своим северокорейским коллегой Кан Сун Намом, сообщили в пресс-службе Минобороны. Глава российского оборонного ведомства назвал КНДР важным партнером РФ.
Шойгу отметил, что рад знакомству со своим северокорейским коллегой и поблагодарил принимающую сторону за насыщенную программу. По словам главы Минобороны России, он с первых минут визита ощутил заботу и внимание официальных лиц КНДР.
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Министр добавил, что его визит проходит в дни 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов. В послевоенный период взаимодействие двух стран укреплялось, подчеркнул Шойгу.
«Корейская Народно-Демократическая Республика — важный партнер России, с которым нас связывает общая граница и богатая история сотрудничества», — отметил Сергей Шойгу.
Он подтвердил намерение развивать двустороннее сотрудничество с Северной Кореей по всем направлениям.
Делегация из России прибыла в КНДР вечером 25 июля. Возглавляющего ее Сергея Шойгу в аэропорту Сунан встречал глава Минобороны Северной Кореи Кан Сун Нам.
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