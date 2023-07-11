Власть 11 июля 2023, 16:52 Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа в Татарстане Глава Минобороны Шойгу проследил за выполнением гособоронзаказа на предприятиях Татарстана РИА «Новости»

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Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал предприятия в Татарстане, выполняющие гособоронзаказ, рассказали в министерстве. Он побывал на заводе КамАЗ, а также проверил работу АО «Ремдизель», сообщил ТАСС.

Вместе с Шойгу на предприятиях побывал глава Татарстана Рустам Минниханов. Они осмотрели «Ремдизель», специалисты которого занимаются ремонтом, модернизацией, установкой и монтажом вооружения и военной техники, а также завод КамАЗ, выпускающий грузовики.

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В столице республики Шойгу и Минниханов побывали на Казанском вертолетном заводе. Им рассказали о производстве легких вертолетов «Ансат» и разных модификаций Ми-8. В ходе визита в Татарстан министр обороны побывал также на Казанском оптико-механическом заводе. Предприятие занимается выпуском приборов ночного видения, тепловизионных приборов и дневной наблюдательной оптики.

На Казанском авиационном заводе Шойгу доложили, что в текущем году ВС России получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160, сообщили «Известия». Глава Минобороны подчеркнул, что ведомство заинтересовано в усовершенствовании парка бронетранспортеров.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев встретился с коллективом конструкторского бюро «Радуга». Предприятие выполняет гособоронзаказ, выпускает управляемые, ударные и крылатые ракеты.