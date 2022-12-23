Власть 23 декабря 2022, 10:42 Шойгу приехал в Ижевск для проверки выполнения гособоронзаказа концерном «Калашников» Глава Минобороны Шойгу проверит в Ижевске выполнение гособоронзаказа «Калашниковым» Пресс-служба Кремля

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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ижевск с рабочей поездкой. Он отправится на концерн «Калашников», где проверит выполнение гособоронзаказа. Об этом заявила пресс-секретарь главы ведомства Россияна Марковская, написало РИА «Новости».

«Глава российского военного ведомства проверит выполнение государственного оборонного заказа. В частности, он проинспектирует производственные мощности предприятия концерна „Калашников“», — сказала она.

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По ее словам, предприятие занимается выпуском стрелкового оружия и высокоточных боеприпасов. Накануне стало известно, что министр проверил подразделения группировки ВС России в зоне проведения спецоперации.

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Ранее на этой неделе Шойгу выступил на заседании коллегии Минобороны РФ, где сделал ряд важных заявлений. В частности, он сказал о необходимости повысить призывной возраст в стране с 18 лет до 21 года.