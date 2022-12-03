Власть 03 декабря 2022, 18:10 Шойгу прибыл в Минск на переговоры с главой минобороны Белоруссии БелТА: глава минобороны Шойгу прибыл в Белоруссию РИА «Новости»

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В Белоруссию прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщило агентство БелТА.

Самолет с Шойгу на борту приземлился на аэродроме Мачулищи.

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Темой переговоров станут вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

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Страны подписали протокол о внесении изменений в Соглашение между государствами о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Министры поставили свои подписи под документом от 19 декабря 1997 года.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что хотел быть журналистом. «Теща заставила», как он сказал, идти на историка.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров пригласил белорусского лидера Лукашенко в страну для обсуждения вопросов Союзного государства. Ожидается, что они встретятся уже в этом месяце. Также Путин и Лукашенко договорились о проведении конгресса молодых ученых в 2023 году.