Стремление к потреблению может привести человечество к вымиранию. Уклад жизни диктует совершенно другие правила. Об этом в интервью журналу «Вокруг света» заявил министр обороны России, президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

«Выскажу мысль, которая, думаю, многим не понравится. Мне кажется, человечество семимильными шагами идет к собственной погибели. И причина тому — безудержное стремление к потреблению. <…> Я мечтаю о том, чтобы однажды все поняли, что пора остановить эту безумную гонку потребительства», — поделился Шойгу.

Он вспомнил своего деда-охотника, который добывал в тайге ровно столько зверя, сколько нужно, чтобы излишки мяса не пропали. Шойгу подчеркнул, что это правила, созданные не бюрократией, а укладом жизни. Министр обороны отметил, что сибиряки всегда выживали, потому что держались вместе вне зависимости от национальности.

Также в интервью министр обороны заявил, что в России необходимо популяризировать внутренний туризм. Нередко его развитию помогает освещение путешествий президента РФ Владимира Путина по стране.