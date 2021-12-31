Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к военнослужащим в канун Нового года. Он отметил, что с этим праздником многие связывают особые надежды.

Видеообращение главы российского военного ведомства опубликовал сайт телеканала «Звезда».

«С этим светлыми и добрым праздником мы связываем особые надежды, ожидаем счастливых перемен, радостных событий и, конечно же, ставим самые смелые цели. Ведь только для тех, кто знает куда идет, ветер всегда попутный», — сказал Шойгу.

Министр отметил, что 2021 год не был простым. Однако российская армия не свернула с заранее намеченных ориентиров: продолжалось оснащение вооруженных сил, и в настоящее время они являются одними из наиболее современных и эффективных в мире. Служить в рядах российской армии стало по-настоящему престижно и почетно, убежден Шойгу.

Отдельно министр выразил благодарность тем, кто в праздник находится на боевом посту.

«Спасибо нашим военным медикам и строителям за самоотверженное и преданное отношение к делу, которое помогает в условиях пандемии сохранять жизни тысяч людей», — добавил глава Минобороны.

Министр выразил надежду, что 2022 год станет временем удач и свершений.