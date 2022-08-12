Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем Военно-воздушных сил. В 2021 году отмечается 110 лет со дня образования этого рода войск, отметил министр. Его поздравление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Мы по праву гордимся подвигами летчиков, штурманов и авиационных специалистов, преклоняемся перед их исключительной храбростью, стойкостью и мужеством, проявленными в боях за свободу и независимость Родины», — отметил министр.

Шойгу уточнил, что ВВС России внесли неоценимый вклад в защиту воздушных рубежей страны. Сегодня военнослужащие Военно-воздушных сил эффективно решают боевые задачи в рамках спецоперации по защите Донбасса, оказывают помощь в ликвидации последствий природных катастроф.

«Уверен, что и впредь ВВС России будут приумножать славные боевые традиции и надежно обеспечивать безопасность страны», — подчеркнул военный министр.

Шойгу пожелал военнослужащим и ветеранам крепкого здоровья и благополучия, веры в свое дело и успехов в службе.