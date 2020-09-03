Шойгу поделился заветной мечтой

«Я очень хочу построить большой, красивый и очень удобный город в Сибири», — сказал министр обороны.

Именно в Сибири добывается больше половины меди страны, 75% никеля, около 90% платины. Однако самый крупный производитель электродвигателей из медной проволоки — Китай, отметил Шойгу.

По словам президента РГО, необходимо «собрать лучших ученых, предпринимателей, производителей», которые «будут двигать большую науку».

Строительство такого центра не относится к географии, но, тем не менее, связано с будущим России.

«Такой, знаете, город инноваций, передовой науки и технологий. И место есть замечательное — Минусинская котловина», — уточнил Шойгу.

Ранее Шойгу рассказал, что Географический диктант в 2020 году состоится 29 ноября. Он надеется, что не возникнет никаких препятствий в проведении этого мероприятия в очном формате. А еще президент РГО предложил сделать экзамен по географии обязательным в школах. Этот предмет все должны знать как таблицу умножения.