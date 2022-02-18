Шойгу переговорит по телефону с главой Пентагона 18 февраля

Министр обороны России Сергей Шойгу переговорит по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином 18 февраля. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«18 февраля 2022 года состоятся телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С. К. Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Л. Остина», — привело РИА «Новости» сообщение ведомства.

Известно, что разговор состоится по предложению американской стороны. Другие подробности, включая причину переговоров, в Минобороны не огласили.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кибри заявил, что США пока не собираются вводить против России превентивные санкции. Однако такие меры будут применены, если Россия на самом деле решит «напасть» на Украину.

Также известно, что министр обороны США Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсуждали дипломатические взаимодействия с Россией. Тогда они сошлись на том, что решения России приведут к усилению НАТО.