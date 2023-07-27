Власть 27 июля 2023, 03:25 Шойгу передал Ким Чен Ыну личное послание от Путина РИА «Новости»

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Российский министр обороны Сергей Шойгу передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну личное послание от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава Минобороны 26 июля посетил Пхеньян по приглашению Ким Чен Ына. Во время встречи с северокорейским предводителем министр передал ему послание от Путина. Глава КНДР поблагодарил Шойгу за сообщение, после чего оба высокопоставленных лица обменялись подарками.

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Кроме того, Шойгу провел переговоры с министром обороны Северной Кореи Кан Сун Намом. Лидер российского оборонного ведомства назвал КНДР значимым партнером для России и поблагодарил за теплый прием. Он отметил, что сразу почувствовал внимание и заботу официальных лиц КНДР.

Шойгу посетил Пхеньян к 70-летию победы в Корейской войне. Его визит должен поспособствовать укреплению военных контактов между Россией и Северной Кореей и стать серьезным шагом для двустороннего сотрудничества.