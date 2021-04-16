Шойгу назвал события, после которых считает свою жизнь состоявшейся

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о событиях, после которых он считает свою жизнь состоявшейся. Ключевой для него стала помощь населению Крыма и Сирии от России, сообщил сайт kp.ru.

«После всего того, что сделано и по обеспечению волеизъявления крымчан на референдуме, и после того, что фактически Сирия освобождена от международного терроризма, и после всего этого, что мы сегодня видим, то лицо нашей армии, я могу считать свою жизнь состоявшейся», — подчеркнул Шойгу.

Сергей Кужугетович отметил, что в Министерстве обороны замечательный коллектив. Он уверен, что всему ведомству повезло с временем, выпавшем на период их работы.

Глава Минобороны гордится подъемом доверия к армии РФ до рекордных 92%. Кроме этого, Шойгу поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что дал ему возможность участвовать в этом процессе.