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    10 декабря 2020, 11:35

    Шойгу назвал RТ флагманом среди мировых информационных ресурсов

    Алена Макаренко

    Министр обороны России Сергей Шойгу назвал RT флагманом среди мировых информационных ресурсов. Так он поздравил телеканал с 15-летием.
    Шойгу назвал RТ флагманом среди мировых информационных ресурсов

    «Поздравляю вас с 15-й годовщиной международного новостного телеканала RT. За это время RT стал настоящим флагманом среди мировых информационных ресурсов и продолжает активно развиваться, осваивать новые форматы и направления», — говорится в поздравительной телеграмме главы ведомства.

    По словам генерала армии, RT завоевал популярность благодаря профессионализму сотрудников, объективной подаче информации и строгому следованию журналистским стандартам.

    Отметить роль телеканала особенно важно в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Работники противодействуют попыткам фальсификации истории, сохраняют память о подвиге соотечественников.

    «Уверен, военное ведомство и RT будут плодотворно взаимодействовать в дальнейшем. Желаю сотрудникам RT крепкого здоровья, счастья и новых творческих успехов», — добавил Шойгу.

    Ранее телеканал получил поздравление от президента России Владимира Путина.