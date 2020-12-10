Шойгу назвал RТ флагманом среди мировых информационных ресурсов

«Поздравляю вас с 15-й годовщиной международного новостного телеканала RT. За это время RT стал настоящим флагманом среди мировых информационных ресурсов и продолжает активно развиваться, осваивать новые форматы и направления», — говорится в поздравительной телеграмме главы ведомства.

По словам генерала армии, RT завоевал популярность благодаря профессионализму сотрудников, объективной подаче информации и строгому следованию журналистским стандартам.

Отметить роль телеканала особенно важно в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Работники противодействуют попыткам фальсификации истории, сохраняют память о подвиге соотечественников.

«Уверен, военное ведомство и RT будут плодотворно взаимодействовать в дальнейшем. Желаю сотрудникам RT крепкого здоровья, счастья и новых творческих успехов», — добавил Шойгу.

Ранее телеканал получил поздравление от президента России Владимира Путина.