Власть 23 февраля 2023, 18:26 Шойгу заявил, что бойцы защищают то, за что боролись деды и прадеды Глава Минобороны Шойгу: ВС России защищают то, за что сражались наши деды и прадеды РИА «Новости»

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Российские военные стоят на страже того, за что воевали их деды и прадеды, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, Запад хочет расчленить РФ и лишить ее независимости, но эти планы обречены на провал, сообщил ТАСС.

По случаю празднования 23 Февраля Шойгу выступил в Центральном академическом театре Российской армии. Он поблагодарил всех, кто находится в зоне проведения спецоперации и исполняет долг перед Родиной. Министр обороны заявил, что Запад стремится навредить России при помощи Украины, но эти планы не увенчаются успехом.

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«Наши солдаты и офицеры защищают то, за что сражались наши деды и прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины», — подчеркнул Сергей Шойгу.

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Ранее президент США Джо Байден посетил с официальным визитом Польшу. Выступая в Варшаве, он заявил, что Запад якобы не планировал нападать на Россию. По его словам, Штаты не рассматривают россиян как врагов, сообщило издание Daily Moscow.

Днем 20 февраля Шойгу вручил погоны высших офицеров нескольким военачальникам. Среди них — командующий войсками Восточного военного округа Рустам Мурадов.