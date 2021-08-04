Шойгу: Минобороны могло потерять триллионы из-за COVID-19

Эпидемия коронавируса и введенный из-за нее локдаун в России весной 2020 года грозили убытками на триллионы рублей. Страна могла потерять огромные суммы на фоне срыва поставок вооружения и военной техники по гособоронзаказу и на экспорт.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу напомнил в интервью kp.ru, что по всей стране не работали почти два миллиона специалистов — рабочих и инженеров.

«Под угрозой срыва оказались не только поставки вооружения и военной техники по гособоронзаказу почти на 1,5 триллиона рублей, но и экспортные поставки нашим зарубежным партнерам на сопоставимую сумму!» — пояснил он.

После введенного в регионах РФ из-за COVID-19 локдауна, добавил Шойгу, большинство оборонных предприятий работать перестали. Простаивали «Севмаш», «Звездочка», концерн «Калашников», «КамАЗ», «Восточная верфь», ижевский электромеханический завод «Купол», авиационный завод в Улан-Удэ.

Глав Минобороны представил доклад президенту РФ Владимиру Путину, после которого приняли решение о безопасном возобновлении производства вооружения и военной техники. Гособоронзаказ и обязательства государства в рамках военно-технического сотрудничества удалось выполнить.

«Самое главное — люди получили возможность продолжить работу, получать заработную плату и кормить свои семьи», — заключил Шойгу.