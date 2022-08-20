Министр обороны РФ Сергей Шойгу раскритиковал предложение не пускать россиян в Евросоюз. По его мнению, это проявление нацистской политики, сообщил ТАСС.

«Сегодня мы наблюдаем еще одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея», — заявил глава Минобороны.

Также министр отметил, что некоторые страны игнорируют или переосмысливают итоги Нюрнбергского трибунала. В Прибалтике, например, устанавливают памятники военным преступникам, заявил Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.

Шойгу процитировал Георгия Димитрова, назвав нацизм «звериным шовинизмом, средневековым варварством и необузданной агрессией в отношении других народов и стран». Кроме того, он заявил, что сторонников национал-социалистов спонсировали на международном уровне, что и привело ко Второй мировой войне.

«Финансово-экономическое сотрудничество англо-американских и нацистских деловых кругов явилось одним из основных факторов, приведших ко Второй мировой войне», — заключил Шойгу.