Министры Сергей Шойгу и Сергей Лавров не идут в Госдуму. Они останутся на своих местах в правительстве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Шойгу и Лавров остаются на своих постах, не идут в Госдуму», — заявил представитель Кремля в комментарии РИА «Новости».

Глава Минобороны и министр иностранных дел вместе с главврачом больницы № 40 в Коммунарке Денисом Проценко, сопредседателем центрального штаба ОНФ Еленой Шмелевой и детским омбудсменом Анной Кузнецовой входили в первую пятерку партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму по федеральному округу.

Ранее Песков заявлял, что каждый из лидеров предвыборного списка сам примет решение о дальнейшей карьере.

«Это личное решение тех, кто участвует в процессе. Вся процедура прописана в законе», — подчеркнул представитель Кремля.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин заявлял, что Лавров и Шойгу хорошо работают на своих местах, поэтому ему будет жалко отпускать их в Госдуму, однако окончательное решение о смене места работы они будут принимать самостоятельно.