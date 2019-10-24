Шойгу гарантировал безопасность мирному населению Сирии на северо-востоке
Министр обороны России Сергей Шойгу побеседовал с помощью видеосвязи с главой «Сирийских демократических сил» Мазлумом Абдо. Он заверил собеседника, что мирное население северо-восточных регионов Сирии находится в безопасности. Об этом сообщила «Газета.Ru».
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В разговоре Сергей Шойгу заявил: необходимости оставлять свои дома у жителей населенных пунктов вдоль границы Сирии и Турции нет. Им ничего не угрожает.
По словам главы российского Минобороны, гарантию безопасности дают российская военная полиция и сирийская пограничная служба.
Также собеседники обсудили увеличение количества подразделений военной полиции России на территории Сирийской Арабской Республики. По данным ИА Nation News, участником разговора был также глава Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов.