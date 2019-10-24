Шойгу гарантировал безопасность мирному населению Сирии на северо-востоке

Победа России и Турции над США: важнейшие итоги переговоров по Сирии Подробнее

В разговоре Сергей Шойгу заявил: необходимости оставлять свои дома у жителей населенных пунктов вдоль границы Сирии и Турции нет. Им ничего не угрожает.

По словам главы российского Минобороны, гарантию безопасности дают российская военная полиция и сирийская пограничная служба.

Также собеседники обсудили увеличение количества подразделений военной полиции России на территории Сирийской Арабской Республики. По данным ИА Nation News, участником разговора был также глава Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов.