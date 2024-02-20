20 февраля 2024, 22:30
Шойгу доложил о постановке на боевое дежурство ракетных комплексов «Авангард»
Шойгу: два полка ракетного комплекса «Авангард» поставлены на боевое дежурство
Два полка ракетного комплекса «Авангард» уже поставили на боевое дежурство. Об этом главе государства Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу на встрече в преддверии форума АСИ.
Глава ведомства отметил, что на Западе знают, что в России в высокой стадии завершения работы по «Посейдону» и «Пересвету», а также по «Буревестнику» и «Сармату».
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«„Авангард“ — завершена работа, два полка уже стоят на вооружении, на боевом дежурстве», — доложил министр обороны.
На встрече с Шойгу Путин подчеркнул, что Россия всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе. Такое заявление президент сделал на фоне информационного шума на Западе по поводу якобы угрозы России ядерным оружием из космоса.
Минобороны РФ
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