Власть 20 февраля 2024, 22:30 Шойгу доложил о постановке на боевое дежурство ракетных комплексов «Авангард» Шойгу: два полка ракетного комплекса «Авангард» поставлены на боевое дежурство РИА «Новости»

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Два полка ракетного комплекса «Авангард» уже поставили на боевое дежурство. Об этом главе государства Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу на встрече в преддверии форума АСИ.

Глава ведомства отметил, что на Западе знают, что в России в высокой стадии завершения работы по «Посейдону» и «Пересвету», а также по «Буревестнику» и «Сармату».

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«„Авангард“ — завершена работа, два полка уже стоят на вооружении, на боевом дежурстве», — доложил министр обороны.

На встрече с Шойгу Путин подчеркнул, что Россия всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе. Такое заявление президент сделал на фоне информационного шума на Западе по поводу якобы угрозы России ядерным оружием из космоса.