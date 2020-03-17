Шнуров захотел увидеть в Конституции поправку о ее соблюдении

Лидер музыкальной группировки «Ленинград» и начинающий политик Сергей Шнуров заявил, что хочет видеть в Конституции поправку о ее соблюдении.

«Если бы была поправка: „Соблюдайте конституцию“, тогда бы это работало. Но таких мер нет, таких поправок нет», — указал Шнуров в эфире радио «Комсомольская правда».

В понедельник Конституционный суд РФ вынес решение о том, что предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки соответствуют Конституции.

Общероссийское голосование по законопроекту «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» назначено на 22 апреля. Поправки войдут в Конституцию, если за поправки проголосуют более половины граждан, участвовавших в нем.