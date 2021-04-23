Шкуматов прокомментировал новые ПДД

Координатор движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов оценил законопроект о новых правилах дорожного движения. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

В списке технических неисправностей появятся новые пункты. ГИБДД ссылается при этом на регламент Таможенного союза и перечень технических неисправностей 1993 года. Шкуматов отметил, что они не учитывают тот факт, что регламент разрабатывался для производителей.

«По мнению разработчиков регламента, мы все должны ездить на новых автомобилях. Если у нас где-то какая-то царапинка или скольчик, то мы должны либо утилизировать автомобиль, потому что на нем ездить нельзя», — пояснил эксперт и назвал это «бредом».