Школы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях возьмут под вооруженную охрану

С 1 сентября в школы Донбасса, Херсонской и Запорожской областей возьмут под вооруженную охрану, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он добавил, что Россия уже выделила средства на эти цели, сообщил ТАСС.

В ходе видеообращения к учителям Донбасса на практикуме в «Сириусе» Кириенко рассказал, что из-за продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ детей будут либо переводить в школы ближайших районов, где спокойно, либо школы будут работать в дистанционном формате.

По словам Кириенко, президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии обеспечить безопасность в школах.

«Это означает, что в каждой школе с 1 сентября должно быть постоянно минимум два человека вооруженной охраны. Это и Росгвардия, и МВД России, и МВД ДНР и ЛНР, и специально отобранные лицензированные частные охранные предприятия», — добавил он.

Накануне в Мелитопольский район Запорожской области доставили российские учебники. Учителям выдали почти 70 тысяч книг, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.