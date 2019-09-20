Школы обяжут обеспечить учеников младших классов здоровым питанием

СМИ: в каждой второй школьной столовой нашли нарушения Подробнее

Авторами проекта стали председатель палаты Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также лидеры всех парламентских фракций.

«Законопроектом вводится понятие „здоровое питание“, закрепляются его основные принципы, конкретизируются особенности качественного, а главное — безопасного питания учащихся младших классов», — пояснил Володин.

По его словам, здоровье детей является приоритетом не только для родителей, но и для государства. Необходимо укреплять иммунитет с детства. В связи с этим для них составят ежедневный сбалансированный рацион, основанный на принципах здорового и разнообразного питания. Количество при его составлении планируется рассчитать в соответствии с потребностями организма ребенка.

Володин добавил, что идею поддержал президентом России Владимир Путин, а также российское правительство, сообщил сайт «Аргументы и факты».