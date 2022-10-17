Школьные уроки истории родного края приведут к единому формату | 360°

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17 октября 2022, 10:47

Школьные уроки истории родного края приведут к единому формату

Путин поручил разработать единый подход к преподаванию в школах истории родного края

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Преподавание истории родного края в российских школах приведут к единому образцу. Распоряжение отдал глава государства Владимир Путин. Поручение опубликовали на сайте Кремля.

К проработке этого вопроса должны привлечь представителей Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества.

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«Обеспечить разработку согласованного подхода к преподаванию истории субъекта Российской Федерации (истории родного края) в рамках основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», — поручил Путин.

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Он отдал это распоряжение после проведения заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Предложение должны проработать и предоставить к согласованию до 1 декабря.

Также к единому формату должны привести понятия «духовно-нравственные ценности» и «духовно-нравственное воспитание» в документах стратегического планирования и других нормативных актах по всей стране.

Для этого Путин поручил проанализировать постановления на федеральном и региональных уровнях и только после этого приступить к выработке единого определения и изменению регулировки патриотического и духовно-нравственного воспитания.

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