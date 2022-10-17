Школьные уроки истории родного края приведут к единому формату | 360°

Все новости
Подмосковье
17 октября 2022, 17:26
Новый детский травмпункт заработал в больнице Мытищ
Подмосковье
17 октября 2022, 17:26
Лучших инспекторов ГУСТ выберут в Подмосковье
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Важное
17 октября 2022, 17:14
Новые взрывы прозвучали в Одессе
Подмосковье
17 октября 2022, 17:05
Шезлонги и теннисные столы появились в сквере у Дворца спорта в Жуковском
Происшествия
17 октября 2022, 17:03
КамАЗ столкнулся с поездом в Тамбовской области, один человек погиб
Спецоперация
17 октября 2022, 17:01
Россиянам объяснили, как оформить отсрочку от мобилизации при смене работы
Подмосковье
17 октября 2022, 16:53
Почти 30 заблудившимся в лесах Подмосковья помогли найти дорогу в выходные
Подмосковье
17 октября 2022, 16:50
Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Карпово в Ступине открыли после ремонта
Подмосковье
17 октября 2022, 16:48
Семинар о повышении эффективности племенной работы провели в Ногинске