Власть 06 июля 2023, 07:40 Школьница из Дербента призналась, что постеснялась задать Путину один вопрос Школьница из Дагестана Акипова постеснялась спросить у Путина про президентство Пресс-служба Кремля

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Девочка из Дагестана Раисат Акипова, которая по приглашению главы государства Владимира Путина посетила Кремль, постеснялась задать ему один вопрос. Она рассказала РИА «Новости», что хотела спросить у российского лидера, как стать президентом.

Она заявила, что знает Путина с шесть лет. В этом возрасте девочка поступила в первый класс и учительница рассказывала детям о политике.

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«Я хотела спросить у президента, как стать президентом. А так бы я хотела стать парикмахером. Захотелось сказать, но было неудобно», — призналась школьница.

Она добавила, что президент показался ей «добрым, хорошим и миленьким». Акипова подарила Путину подарок — подкову от кубачинских мастеров. Семья девочки получила от главы государства книгу о Кремле с его автографом.

Владимир Путин 28 июня приехал с рабочей поездкой в Дербент. Раисат Акипова хотела увидеть президента, но из-за толпы ей не удалось это сделать. Школьница расстроилась, глава государства узнал об этом и пригласил ее вместе с родителями в Кремль.