Школьникам предложили дать право бесплатного проезда
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил подумать над введением бесплатного проезда для школьников. Об этом сообщил ТАСС.
Сегодня состоялся форум «Большой семейный совет».
«Они (меры — прим. ред.) не такие простые для исполнения, но тем не менее подумать об этом можно. Я, например, имею в виду введение бесплатного проезда для школьников», — сказал Медведев.
Совсем недавно в России вступили в силу новые правила для пассажиров общественного транспорта. В частности, с 7 марта контролеры в общественном транспорте смогут требовать у льготных пассажиров паспорт, а при перевозке детей — свидетельство о рождении. Также водителям запретили высаживать на улице несовершеннолетних безбилетников. Член общественного совета при Минтрансе РФ Кирилл Янков заявил, что в результате появятся группы асоциальных 14–15-летних подростков, которые ездят по городу фактически бесплатно.
Однако в мае предложение ЛДПР сделать бесплатным проезд для детей до 16 лет не поддержали в правительстве, потому что неограниченное количество бесплатных поездок потребует выделения дополнительных средств из бюджетов субъектов России.