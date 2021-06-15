Поступило предложение ограничить использование шипованной резины

МВД, Госдуме и Минтрансу поступило предложение ужесточить правила применения шипованных шин. Автовладельцев обяжут ездить со скоростью до 80 км/ч, пользоваться опознавательным знаком «Ш». Водителей, которые используют и летом зимние покрышки, предложили штрафовать на две тысячи рублей.

Об этом говорится в предложении ассоциации «Росасфальт», которое объединяет дорожников и производителей асфальтобетонных смесей. С документом ознакомилась газета «Коммерсант». Дорожники утверждают, что шипованные шины наносят ущерб покрытию, что ставит под угрозу выполнение нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

В ГИБДД эту идею не поддержали, в Минтрансе предложили сначала провести широкое обсуждение поступивших предложений. В «Росасфальте» их назвали неотложными. В законах сейчас есть запрет на езду на шипованных шинах в июне–августе, но нет положения о штрафах. Ассоциация не только озвучило сумму наказания, но и рекомендовала регионам установить четкий период времени, когда шипованные шины можно будет использовать.

Президент «Росасфальта» Николай Быстров, что из-за бесконтрольного использования шипов на дорогах через два-три года появляется колея.

«Ремонтировать приходится, как правило, подрядчикам в пределах гарантийного срока. В итоге компании несут убытки — особенно с учетом удорожания битума в 2021 году», — поясняет Быстров.

В Минтрансе сообщили, что идея ассоциации требует проведения анализа оценки влияния таких мер на всех участников рынка перевозок и множество автолюбителей.

С 1 июня в России начали штрафовать на 500 рублей тех автомобилистов, кто пользуется резиной не по сезону.