Шестое заседание межпарламентской комиссии РФ И КНР проведут удаленно

Отмечается, что это первый случай встречи депутатов из РФ и КНР в таком формате. С китайской стороны на заседании будут председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Ли Чжаньшу и другие парламентарии. Россию представят депутаты во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, а также председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

Уточняется, что российские и китайские парламентарии обсудят перспективу развития двустороннего межпарламентского взаимодействия. В частности речь пойдет о вопросах укрепления межрегионального и приграничного сотрудничества государств. Также планирует поговорить на тему содействия в сфере науки и инноваций и законодательного противодействия вмешательству извне.