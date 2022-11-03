Шесть новых образовательных учреждений появятся на востоке Москвы | 360°

Власть 03 ноября 2022, 20:34 Шесть новых образовательных учреждений появятся на востоке Москвы

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Шесть объектов образования строятся в Восточном округе Москвы. В общей сложности они рассчитаны на 2600 мест, сообщила НСН со ссылкой на руководителя Департамента строительства Рафика Загрутдинова.

«Мы возводим два детских сада, три учебных корпуса и школу», — уточнил он.

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Один детский сад на 300 мест построят в районе Косино-Ухтомский, еще один на 125 мест — в районе Соколиная гора.

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Два учебных корпуса на 400 мест и один на 550 появятся в районах Богородский, Преображенский и Косино-Ухтомский. На улице Тюменская откроется школа на 600 мест.