Шесть новых образовательных учреждений появятся на востоке Москвы | 360°

03 ноября 2022, 20:34
Шесть новых образовательных учреждений появятся на востоке Москвы
Шесть объектов образования строятся в Восточном округе Москвы. В общей сложности они рассчитаны на 2600 мест, сообщила НСН со ссылкой на руководителя Департамента строительства Рафика Загрутдинова.
«Мы возводим два детских сада, три учебных корпуса и школу», — уточнил он.
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Один детский сад на 300 мест построят в районе Косино-Ухтомский, еще один на 125 мест — в районе Соколиная гора.
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Два учебных корпуса на 400 мест и один на 550 появятся в районах Богородский, Преображенский и Косино-Ухтомский. На улице Тюменская откроется школа на 600 мест.
Москва 2022
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