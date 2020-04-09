Шерин объяснил расхождения данных о количестве жертв коронавируса в Польше
Непонятно, зачем мэр Варшавы обвинил правительство Польши в предоставлении ложных данных о масштабе распространения коронавируса — считает первый зампред Госдумы по обороне Александр Шерин. Об этом сообщил РИА ФАН.
Он предположил, что «имеется ввиду помощь из общегосударственного бюджета, которую город может получить, или еще другие причины».
«Но мы до конца не можем быть уверены ни в любой статистике, ни в каких данных, которые озвучивают», — считает Шерин.