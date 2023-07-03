Власть 03 июля 2023, 11:56 Шеремет рекомендовал Шольцу прикусить язык из-за слов канцлера ФРГ о статусе Крыма Депутат Шеремет: канцлеру ФРГ Шольцу не стоит спекулировать на теме Крыма, не зная истории

Читать 360tv в

Представляющий в Госдуме Крым Михаил Шеремет посоветовал немецкому канцлеру Олафу Шольцу «прикусить язык» и не спекулировать на вопросе статуса полуострова. Свою точку зрения парламентарий высказал в беседе с РИА «Новости».

«Шольцу стоит прикусить язык и впредь не спекулировать на теме статуса Крыма, не рассуждать в вопросах, в которых он не разбирается», — сказал Шеремет.

Реклама

Он напомнил, что исторически полуостров всегда тяготел к России и принадлежал ей. По его словам, республику незаконно в 1954 году передали УССР, но тогда это было формальностью. Ведь речь шла об одном государстве — Советском Союзе.

Депутат заявил, что Крым в 2014 году смог освободиться от «украинского диктата и фактической оккупации» и с помощью референдума соединиться с исторической родиной — Россией. Шольц ранее в интервью немецкому телеканалу ARD высказал мнение, что Украина во времена СССР являлась самостоятельным государством, а Крым был ее частью.