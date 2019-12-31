Шеф протокола Ельцина рассказал, как утром 31 декабря 1999 года переписывали речь

Утром 31 декабря 1999 года в Кремле переписывали текст новогоднего обращения президента России Бориса Ельцина. Вечером первый президент России сказал свое знаменитое «Я ухожу. Я сделал все что мог» и передал власть Владимиру Путину.

«Мы никогда раньше не переписывали обращение. А тут вот решили переписать», — рассказал бывший шеф протокола президента Ельцина Владимир Шевченко. Интервью с ним опубликовал сайт Кр.Ru.

Переписать новогоднее обращение было необходимо заранее. Это связано с разницей во времени между Москвой и Дальним Востоком, а также другими регионами страны. По словам Шевченко, он до последнего времени ничего не знал и не подозревал.

Бывший чиновник 20 лет отказывался давать какие-либо интервью по поводу передачи власти от Ельцина к Владимиру Путину. Единственное, о чем обмолвился Шевченко: Ельцин после этого несколько раз повторял, что сделал все правильно и выбрал правильного преемника.

Ельцин объявил о своей отставке 31 декабря 1999 года. Исполняющим обязанности главы государства был назначен Владимир Путин. В тот момент он исполнял обязанности премьер-министра страны. Кстати, слов «я устал. Я ухожу» Ельцин не говорил.